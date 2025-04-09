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DHA

İstanbul Küçükçekmece'de Nurullah T.'nin sokakta yürüdüğü sırada yanına gelerek duran siyah renkli araçtan inen bir kişi, 12 el ateş etti.

Silahtan çıkan kurşunlardan 4 tanesi Nurullah T.'nin bacağına, 1 kurşun da koluna isabet etti.

SİLAHLI SALDIRGANLAR OLAYIN ARDINDAN BÖLGEDEN UZAKLAŞTI

Silahlı saldırının ardından saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçarken olayı görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulunurken sağlık ekipleri, yaralanan Nurullah T.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

"OMZUNDAN TUTUP ATEŞ ETTİLER"

Sokakta ikamet eden Alper Kara, olayla ilgili şöyle konuştu: