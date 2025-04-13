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İHA

İstanbul Esenler’de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Ş.Y. (27), eşi S.Y. (34) ile evde tartışmaya başladı.

EŞİNİ SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADI

Sokağa çıkan eşler burada tartışmaya devam ederken, Ş.Y. eşi S.Y.’yi bıçaklamaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Ş.Y.’ye silah çekilerek bıçağı atması yönünde ihtarda bulunuldu.

GÖZALTINA ALINDI

Bıçağı bırakarak teslim olan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaralı Ş.Y. ve S.Y. hastaneye kaldırıldı.

TALİHSİZ KADIN KURTARILAMADI

S.Y. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli Ş.Y.’nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilirken olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.