İstanbul'da kasa hırsızları restoranda yemek yerken kıskıvrak yakalandı İki işletmenin çeklerle dolu kasasını çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından bir restoranda yemek yerken yakalandı. Yakalanan 3 şüphelinin daha önce farklı suçlardan kaydı olduğu tespit edilirken çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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DHA

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 5 Ocak tarihinde R.S.S.’ye ait iş yerine giren hırsızlar, içinde 15 bin lira para, çek ve senetlerin bulunduğu kasayı çaldı.

Aynı gün içinde H.A.’nın da iş yerine giren şüpheliler, içinde 100 bin lira bulunan çelik kasayı çalarak kayıplara karıştı.

Mağdur tarafların şikayeti üzerine ekipler harekete geçti.

Kimlikleri belirlendi

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, şüphelilerin kullandığı araç ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden kimlikleri tespit edildi.

Yemek yerken yakalandılar

Ekiplerin takibe aldıkları şüphelilerin bir restoranda yemek yedikleri belirlendi.

Şüphelileri yakalamak için başlatılan operasyonda polis ekipleri, restorana giderek masada arkadaşlarıyla oturan şüphelileri gözaltına aldı.

Suç kayıtlarının olduğu belirlendi

Şüphelilerden Hıdır A.’nın poliste daha önceden 23, Serhat K.’nin 13, Habip A.’nın ise 4 suç kaydı olduğu belirlendi.

Serhat K.’nin ayrıca 3 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

3 kişi tutuklandı

3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)