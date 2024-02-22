İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 5 Ocak tarihinde R.S.S.’ye ait iş yerine giren hırsızlar, içinde 15 bin lira para, çek ve senetlerin bulunduğu kasayı çaldı.
Aynı gün içinde H.A.’nın da iş yerine giren şüpheliler, içinde 100 bin lira bulunan çelik kasayı çalarak kayıplara karıştı.
Mağdur tarafların şikayeti üzerine ekipler harekete geçti.
Kimlikleri belirlendi
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, şüphelilerin kullandığı araç ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden kimlikleri tespit edildi.
Yemek yerken yakalandılar
Ekiplerin takibe aldıkları şüphelilerin bir restoranda yemek yedikleri belirlendi.
Şüphelileri yakalamak için başlatılan operasyonda polis ekipleri, restorana giderek masada arkadaşlarıyla oturan şüphelileri gözaltına aldı.
Suç kayıtlarının olduğu belirlendi
Şüphelilerden Hıdır A.’nın poliste daha önceden 23, Serhat K.’nin 13, Habip A.’nın ise 4 suç kaydı olduğu belirlendi.
Serhat K.’nin ayrıca 3 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
3 kişi tutuklandı
3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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