Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'un Esenler ilçesinde yaşayan Mahmut U., kayınpederi Mahmut Akkaya'nın evine gitti.

İkili arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Tartışmanın ardından dairesine doğru hareket eden Akkaya, sitenin merdivenlerinden indiği sırada damadı tarafından silahlı saldırıya uğradı.

DAMADI TARAFINDAN VURULDU

Damadı Akkaya'ya, 3 el ateş etti.

Kurşunlar Mahmut Akkaya’nın vücuduna isabet ederken, kayınpeder yere yığıldı.

Silahlı saldırının ardından damat olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri Akkaya’yı ağır yaralı halde ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kayınpeder Akkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Kayınpederin evinin önünde damadı tarafından silahla vurulduğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay yerine gelen Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Saldırganın kimliğini tespit eden polis ekipleri saldırganın oturduğu adresi tespit etti. Damadın evine yapılan baskında Mahmut U. yerde hareketsiz halde bulundu.

EŞİYLE BOŞANMA AŞAMASINDAYDI

Aynı silahla intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Mahmut U., hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Mahmut U.nun eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve bu nedenle kayınpederiyle sorunlar yaşadığı öğrenildi.