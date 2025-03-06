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DHA

İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Abdurrahmangazi Mahallesi üzerinde seyreden otomobil sürücüsü Arife Numanoğlu, ara sokaktan ana caddeye çıkmak için manevra yaptı.

Caddeye bağlanan yola giren Numanoğlu, o sırada seyir halindeki 34 KKM 296 plakalı otomobille çarpıştı.

İŞ YERİNE DALDI

Kazanın etkisiyle Numanoğlu'nun kullandığı otomobil, savrularak kaldırıma çıktıktan sonra iş yerine çarptı.

34 KKM 296 plakalı otomobil ise refüje çıkarak karşı yönden gelen kamyonete çarparak durabildi.

SÜRÜCÜ YARALANDI

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdığı Arife Numanoğlu'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza nedeniyle cadde iki yönde kısa süreli trafiğe kapalı kalırken otomobilin çarptığı iş yerinde hasar oluştu.

Araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından cadde trafiğe açıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

"AŞIRI HIZ YAPILIYOR"

Mahalle sakini Hüseyin Açıkgöz, “Bu caddede aşırı hız yapılıyor. Bundan dolayı kazalar oluyor. Burası mahalle, çocuklar okula gidiyor. Araçlar yavaş gitme gereksinimi duymuyorlar. Daha önce de çocuklara çarparak kaza olmuştu." dedi.