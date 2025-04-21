Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı

İstanbul'da kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı Büyükçekmece'de bir otomobil sürücüsü, önündeki araca çarpıp kaçtı. Aracı hasar alan sürücü ise kaçan şahsın peşine düştü. O anlar kameraya yansıdı.