İHA
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde seyreden 34 UZ 8503 plakalı araç sürücüsü, Kumburgaz mevkiinde seyir halindeki başka bir araca çarptı.
Kazayı umursamayan sürücü, yol boyunca ilerlemeyi sürdürdü.
TARLAYA GİRDİ
Aracı hasar alan sürücü ise, kaçan şahsın peşinden gitmeye başladı.
Ara sokakta yakalanacağını anlayan sürücü otomobilini tarlaya sürdü.
"KURBAN OLAYIM İN"
Burada araçtan bir türlü inmeyen adam, mağdur vatandaş tarafından uzun süre ikna edilmeye çalışıldı.
Vatandaşın adama, "Kurban olayım in" demesine rağmen şahıs tarlada yoluna devam etti.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan anlar cep telefonu ve araç kamerasınca kaydedildi.
Aracı zarar gören vatandaş, kaçan sürücüden şikayetçi oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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