İstanbul'da kazada motosikletten fırlayan kişi ambulansın altında kaldı

İstanbul Küçükçekmece'de hafif ticari araca çarptıktan sonra savrulan motosikletteki 2 kişi, bu sırada yoldan geçen ambulansın çarpması sonucu yaralandı. Motosiklettekilerden biri ambulansın altında kaldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 02:02
  • İstanbul Küçükçekmece'de motosiklet, hafif ticari araca çarptıktan sonra savruldu.
  • Motosikletteki 2 kişi, geçen bir ambulansın çarpması sonucu yaralandı ve biri ambulansın altında kaldı.
  • Yaralılar, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da meydana gelen feci kaza kameraya yansıdı.

Küçükçekmece ilçesinde D-100 kara yolunun Edirne istikametinde seyreden Samet B. idaresindeki motosiklet, aynı yöne giden sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araca arkadan çarptı.

AMBULANSIN ALTINDA KALDI

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Esat A., bu sırada yoldan geçen ambulansın çarpması sonucu yaralandı.

Motosiklettekilerden biri ambulansın altında kalırken kazaya karışan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar başka ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise başka bir otomobilin araç içi kamerasınca kaydedildi.

