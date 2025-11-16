İstanbul'da kazaya müdahale eden trafik polisine motosiklet çarptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul, Maltepe'de D-100 Karayolu üzerinde trafik polisleri, bölgede yaşanan bir kazaya müdahale ederek yolu trafiğe kapattı.

Buna rağmen sol şeritten ilerleyen Bahadır Ç.'nin kullandığı 34 NYJ 968 plakalı motosiklet, kendisini durdurmak için önüne çıkan trafik polisine hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan trafik polisi ve motosikletli yaralandı.

ZİNCİRLEME KAZA

Aynı dakikalarda karşı şeritte yardım için duran bir motosiklet sürücüsüne ise arkadan gelen başka bir motosiklet çarptı.

POLİS MEMURUNUN HAYATİ RİSKİ YOK

İlk kazda yaralanan trafik polisi ve motosikletli Bahadır Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trafik polisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenildi.

Kaza anı ise motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.