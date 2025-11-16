İstanbul'da kazaya müdahale eden trafik polisine motosiklet çarptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Maltepe Altıntepe D-100 karayolu üzerinde trafik polisleri, bölgede yaşanan bir kazaya müdahale ederek yolu trafiğe kapattı.

Buna rağmen sol şeritten ilerleyen Bahadır Ç.'nin kullandığı motosiklet, kendisini durdurmak için önüne çıkan trafik polisine hızla çarptı.

POLİS SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle savrulan trafik polisi ve motosikletli yaralandı.

BİR KAZA DAHA OLDU

Aynı dakikalarda karşı şeritte yardım için duran bir motosiklet sürücüsüne ise arkadan gelen başka bir motosiklet çarptı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

İlk kazada yaralanan trafik polisi ve motosikletli Bahadır Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trafik polisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza anı ise motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.