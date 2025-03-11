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İstanbul'da komşu kabusu: Ben evde olsam beni öldürebilirdi

İstanbul'da komşu kabusu: Ben evde olsam beni öldürebilirdi Üst komşusunun oğlu tarafından evinin güvenlik kamerası kırılan ve kapısı zarar gören Servet Dağıeşen, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Ben evde olsam beni öldürebilirdi. En sonunda buraya 9 milimetrelik fişek bırakarak, su sayacıma zarar vermiş" dedi.