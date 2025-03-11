İstanbul Zeytinburnu’nda 4 Mart 2025 tarihinde meydana gelen olayda, emlakçı 44 yaşındaki Servet Dağıeşen ile üst komşusu 71 yaşındaki Zeynep A., halı silkeleme meselesi yüzünden adliyelik oldular.
Olayda, duruşmanın görüldüğü sırada Zeynep A.’nın oğlu 49 yaşındaki Bülent A., Dağıeşen’nin evinin önündeki güvenlik kamerasını kırıp bıçakla kapıyı çizdi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Bülent A., daha sonra kapıya mermi bıraktı.
Eve döndüğünde durumu gören Dağıeşen, Bakırköy Cumhuriyet Başsavlığı’na suç duyurusunda bulundu.
"ŞAHSIMA KARŞI HUSUMET BESLEMİŞ VE GECE GÜNDÜZ HALI SİLKELEMİŞ"
Yaşadığı anları anlatan Servet Dağıeşen, şöyle dedi:
Olayın kısaca sebebi halı silkelemesinden ötürü belediyeye şikayet ettiğim için zabıta ekipleri, ilk olarak adresine gelip kendini uyardığından dolayı şahsıma karşı husumet beslemiş ve gece gündüz halı silkelemiş, bu sebepten savcılığa suç duyurusunda bulundum.
"BEN EVDE OLSAM BENİ ÖLDÜREBİLİRDİ"
Kapısının önüne fişek bırakıldığını söyleyen Dağıeşen, son olarak şöyle konuştu:
Hakkında ceza davaları açılmış, buna sinirlenerek oğlunu kışkırtıp üzerime saldı. Merdivenlerden beyzbol sopasıyla gelip defalarca güvenlik kameramı darp etmiş, parçalayıp, yere dökmüş, bıçakla kapıyı çizmiş, ben evde olsam beni öldürebilirdi. En sonunda buraya 9 milimetrelik fişek bırakarak, su sayacıma zarar vermiş, buradaki kabloları keserek olay yerinden ayrılmıştır.
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