İHA

- İstanbul Haramidere’de meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi.

Esenyurt Haramidere E-5 mevkii üzerinde ilerleyen sürücüsünün adı öğrenilemeyen araç, istikametinde aniden kontrolden çıktı.

ARAÇLARDAN BİRİ TAKLA ATTI DİĞERİ YOLA SAVRULDU

Aniden hızlanan otomobil, önünde ilerleyen araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bir araç takla atarken diğeri de ana yoldan yan yola savruldu.

ÖLÜ YA DA YARALI OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Takla atan aracın sürücüsü otomobilden çıkarıldı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken bölgede yoğun trafik oluştu.

Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Editör