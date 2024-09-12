İHA
- İstanbul Haramidere’de meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi.
Esenyurt Haramidere E-5 mevkii üzerinde ilerleyen sürücüsünün adı öğrenilemeyen araç, Beylikdüzü istikametinde aniden kontrolden çıktı.
ARAÇLARDAN BİRİ TAKLA ATTI DİĞERİ YOLA SAVRULDU
Aniden hızlanan otomobil, önünde ilerleyen araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bir araç takla atarken diğeri de ana yoldan yan yola savruldu.
ÖLÜ YA DA YARALI OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Takla atan aracın sürücüsü otomobilden çıkarıldı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken bölgede yoğun trafik oluştu.
Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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