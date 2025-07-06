İstanbul'da kontrolden çıkan vinç dehşet saçtı: Park halindeki 23 araca çarptı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, bir inşaat alanına kurulan ve sabitlenmediği öne sürülen vinç, eğimli sokakta kaymaya başladı.

Yokuş aşağı kontrolden çıkan tonlarca ağırlıktaki vinç, park halindeki çok sayıda aracı önüne katıp sürükledi.

ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri bölgedeki muhtemel risklere karşı tedbir aldı.

PARK HALİNDEKİ 23 ARACA ÇARPTI

Kazayla ilgili yapılan ilk incelemelerde 23 aracın hasar gördüğü, savrulan araçların bir kısmının bir binanın dış cephesine çarparak zarar verdiği öğrenildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Vincin yokuştan kayarak araçlara çarptığı anlar çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.