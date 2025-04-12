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DHA

İstanbul Avcılar'da acemi şoför eğitim alanı olarak kullanılan bölgede, otomobille hızla ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil önce kaldırıma çıktı daha sonra yaklaşık 4 metre yükseklikten boş alana düştü.

İKİ KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA OTOMOBİLDEN ÇIKTI

Otomobil hurdaya dönerken, içinde bulunan iki kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgede inceleme yaptı.

ARACIN DÜŞTÜĞÜ ALANA ÇEKİCİ GİREMEDİ

Aracın içinde başka kimsenin olmadığı belirlendi ve kaldırılması için çekici çağırıldı.

Ancak otomobilin düştüğü alana çekici giremedi.

OTOMOBİLİ POLİS VE ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR İTTİ

Bunun üzerine ters dönen otomobil, polis ve çevredekiler tarafından itilerek çekicinin yakınına kadar götürüldü.

Daha sonra çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.