İstanbul'da küçük çocuklar arasında bıçaklı kavga

- İstanbul'da 18 yaşından küçük çocuklardan oluşan iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı.
- Kavga sonucu 3 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
- Polis olaya karışanları gözaltına aldı ve yaralıların durumu iyi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşları küçük iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.
ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ
Yaralılardan biri, çevredekiler tarafından bir iş yerine alınarak tampon uygulandı.
Bacağından yaralanan kişi ve diğer yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
OLAYA KARIŞANLARA GÖZALTI
Polis ekipleri olaya karışanları gözaltına aldı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.