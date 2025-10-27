İstanbul'da küçük çocuklar arasında bıçaklı kavga

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşları küçük iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Yaralılardan biri, çevredekiler tarafından bir iş yerine alınarak tampon uygulandı.

Bacağından yaralanan kişi ve diğer yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

OLAYA KARIŞANLARA GÖZALTI

Polis ekipleri olaya karışanları gözaltına aldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.