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İHA

İstanbul Ümraniye’de geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde bulunan kuyumcu dükkanına giren hırsızlardan biri sandalyeye oturup çalışan ile konuşurken iki kadın hırsız da ayakta bekledi.

Kadınlardan biri çalışanların bir anlık boşluğundan faydalanıp, kaşla göz arasında vitrinde bulunan ziynet eşyasını aldı.

ÇALIŞANLAR KAMERALARI İNCELEYİNCE HIRSIZLIĞI FARK ETTİ

Şahıslar bir süre daha dükkanda bulunduktan sonra ayrıldı.

Çalışanlar ise güvenlik kameralarını incelediklerinde hırsızlığa uğradıklarını fark etti.

Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.