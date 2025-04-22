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DHA

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine bağlı Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya giren M.N.B. isimli şahıs, çalışandan yüzüklere bakmak istediğini söyledi.

Bu sırada yüzük modellerine bakıyormuş gibi davranan şüpheli, kuyumcunun bir anlık dalgınlığından faydalanarak tezgahtaki 570 bin lira değerindeki 150 gram altını çaldı.

570 BİN LİRALIK ALTINI ÇALDI

Hırsız M.N.B., ardından dükkandan çıkarak hızlıca uzaklaştı.

Dükkan sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit ederek hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

TUTUKLANDI

Çalışmalar sonucunda M.N.B., Hamidiye Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.N.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.