İHA
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir market, hırsızların hedefi oldu.
Bölgedeki birçok marketin önünden palet çaldığı öğrenilen hırsızlar, Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir marketin önüne gitti.
Marketin etrafını kolaçan eden hırsızlar, iş yerinin önünden çaldıkları paleti kamyonete yükledikleri sırada kadın bir çalışana yakalandılar.
HIRSIZLARIN ARACINA ATLADI
Market çalışanı genç kız, hırsızların kamyonetine atlayarak olaya engel oldu.
Kamyonet kasasındaki genç kızla birlikte devam etmeye çalışan hırsızlar bir süre sonra pes etti.
PALETLERİ GERİ ALDI
Çaldıkları paleti indiren hırsızlar, olay yerinden kaçtı.
Genç kızın canına hiçe sayarak hırsızlara direndiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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