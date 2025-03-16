İstanbul Esenyurt'ta babasını marketinde çalışan 15 yaşındaki Arda Efe Kerman, plastik bir top almak için markete gelen kadınların kendisiyle dalga geçmesine sinirlendi.

Kadınların marketten çıkmasını isteyen Kerman, saldırıya uğradı.

KADININ YAKINLARI ÇOCUĞA SALDIRDI

Elindeki plastik topu ve manav reyonundan aldığı elmayı 15 yaşındaki çocuğa fırlatan kadınlar, marketten ayrıldı.

Bir süre sonra ise bu kez kadının iki yakını, markete gelerek küfrettiği gerekçesiyle 15 yaşındaki çocuğa saldırdı.

Çocuğu darbeden şahısların o anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"AİLE DEĞERLERİME KÜFRETTİLER"

Yaşanan o anları anlatan 15 yaşındaki Arda Efe Kerman, şöyle konuştu:

İftar saatleriyle üç kadın gelip, bana futbol topu sordu. Götürdüm yerini gösterdim. Seçtikleri topu bana verdiler ben de şişirip verdim. Sonra bana saçma sapan sonlarında küfürler olan sözler söylediler. Mesela ‘bu topun garantisi var mı?’ diyerek küfürler ettiler.



Sonra ‘Sen nasıl bakkalsın, nasıl garantisi yok’ gibi şeyler söylediler. Sonra ben de dedim ki topu almayacaksanız bana geri verin. Sonra topu tavana attı, oradan sekip bilgisayarıma geldi ve zarar verdi. Ben de sinirlendim 'gider misiniz' dedim.



Gitmeden önce bir de kafama elma attı. Aradan bir 10 dakika sonra iki kişi geldiler bir de o kadının kendisi geldi ve beni darbetti. Etrafı dağıttı. Benim kafama çakmak rafını attı. Tüp kaldırıp beni tüple tehdit etti. Kendilerinden şikayetçi olacağız.