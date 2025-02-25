İstanbul'da metrobüs alt geçidini su bastı

İHA

İstanbul Küçükçekmece'de metrobüse binen vatandaşlar adeta çile yaşadı...

Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde bulunan Cennet Mahallesi Metrobüs Durağı alt geçidini öğle saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle su bastı.

Alt geçitte biriken sular nedeniyle vatandaşlar güçlükle ilerledi.

BİRİKEN SUYU TAHLİYE ETMEK UZUN SÜRDÜ

Yükselen sular nedeniyle vatandaşlar uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Vatandaşların ve metrobüs güvenlik ekiplerinin haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler alt geçitte biriken suyu tahliye etmek için uzun süre çalıştı.

O ANLARI VATANDAŞLAR KAYDA ALDI

Bu sırada beklemek istemeyen vatandaşlar ise zorda olsa suyun içinde yürümek zorunda kaldı.

Yaşanan bu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.