İstanbul'da metrobüs yangını

İstanbul'da yaşanan metrobüs yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Facia bir anlamda son anda önlendi.

Bakırköy ilçesindeki İncirli metrobüs durağında, seyir halindeki bir metrobüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Alevler kısa sürede aracı sararken, yolcular hızla tahliye edildi. Olayın ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemeyle netlik kazanacak.