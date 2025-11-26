İstanbul'da motosikletle yatak taşıdı

- Beylikdüzü'nde bir motosiklet sürücüsü, arkasına bağladığı yatakla D-100 Karayolu'nda ilerledi.
- İlginç anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- Görüntülerde sürücünün yatakla trafikte ilerlediği görülüyor.
Beylikdüzü'nde ilginç anlar...
Beylikdüzü D-100 Karayolu'na çıkan bir motosiklet sürücüsü, arkasına bağladığı yatakla ilerledi.
TRAFİKTE YATAK TAŞIDI
Akıcı trafikte yatağı arkasında taşıyan motosiklet sürücüsü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, sürücünün yatağı arka tarafına koyduğu ve trafikte ilerlediği görülüyor.