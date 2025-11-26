Abone ol: Google News

İstanbul'da motosikletle yatak taşıdı

Beylikdüzü'nde bir kişinin motosiklet ile yatak taşıdığı anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 26.11.2025 13:48
  • Beylikdüzü'nde bir motosiklet sürücüsü, arkasına bağladığı yatakla D-100 Karayolu'nda ilerledi.
  • İlginç anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
  • Görüntülerde sürücünün yatakla trafikte ilerlediği görülüyor.

Beylikdüzü'nde ilginç anlar...

Beylikdüzü D-100 Karayolu'na çıkan bir motosiklet sürücüsü, arkasına bağladığı yatakla ilerledi.

TRAFİKTE YATAK TAŞIDI

Akıcı trafikte yatağı arkasında taşıyan motosiklet sürücüsü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, sürücünün yatağı arka tarafına koyduğu ve trafikte ilerlediği görülüyor. 

