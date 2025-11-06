Abone ol: Google News

İstanbul'da motosikletlilerin sopalı kavgası kamerada

Fatih'te iki motosikletli arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan biri motosikletinden çıkardığı sopayla tartıştığı kişiye saldırdı. Kavga anı araç kamerasıyla kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 09:23
  • Fatih'te iki motosikletli arasında çıkan tartışma hızla kavgaya dönüştü.
  • Bir motosikletli, diğerine sopayla saldırdı.
  • Olay, araç kamerasıyla kaydedildi ve çevredekiler kavgayı ayırdı.

İstanbul Fatih'e bağlı Kalenderhane Mahallesi Dede Efendi Caddesi'nde, saat 14.10 sıralarında, iki motosikletli arasında tartışma çıktı.

Sürücüler arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

TARTIŞTIĞI ŞAHSA SOPAYLA SALDIRDI

Taraflardan biri, motosikletinden çıkardığı sopayla tartıştığı kişiye saldırdı.

Kavgayı gören çevredeki kişiler araya girerek taraflara müdahale etti.

Yaşanan kavga anı, araç içi kamerasına yansıdı.

