İstanbul'da Muharrem Can Kurtuluş cinayeti davasında sanıklar hakim karşısına çıktı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan West İstanbul Marina’da, 14 Aralık 2024 gününde bir cinayet işlendi.

İddiaya göre, Muharrem Can Kurtuluş, arkadaşıyla birlikte aracını otoparka park ettikten sonra kafeye doğru gittiği sırada otoparkta görevlilerle tartışan 4 kişiyi sakinleştirmeye çalıştı. Şüpheli 4 kişi, Kurtuluş'la kavga etmeye başladı. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar sakinleştirildi.

Kurtuluş otoparktan çıkacağı sırada 4 şüpheli tarafından aracının önü kesildi. Kurtuluş aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kurtuluş'u ambulansla hastaneye kaldırdı. Kurtuluş hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tutuklanan 3'ü tutuklu 4 sanık, Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

'VURULAN KİŞİ İLE ARAMIZDA YARIM METRE VARDI'

Tanık Erkan A. beyanında, "3 sanık arasından sadece Atakan'ı gördüm. Vuran kişi araca gidip silah aldı, vurulan kişi ile aramızda yarım metre mesafe vardı. Ben ateş eden kişinin silah aldığını kesin ve net olarak gördüm. Hayatını kaybeden Muharrem Can Kurtuluş, bana sanıkların kendisinin telefonunu aldığını söyledi." dedi.

'BEN BİR SUÇ İŞLEMEDİM'

Savunma yapan tutuklu sanık Asilcan A., "Ben bir suç işlemedim. Bir suçum olmadığı için beraatimi talep ediyorum." dedi.

'OLAY YANLIŞ ANLAŞILMA SONUCU BU EVREYE GELDİ'

Sanık Atakan G., "Bu olay yanlış anlaşılma sonucu bu evreye gelmiştir. Tanık beyanlarına katılmıyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı eksik hususların giderilmesi amacıyla 3 Mart'a erteledi.