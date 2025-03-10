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DHA

Hakkari'de başlayan muhtarlık seçimi husumeti, İstanbul'a kadar uzandı.

Hakkari'de Karlı köyünden ayrılan Beşpınar Mahallesi için 28 Ekim 2028'de muhtarlık seçimi yapıldı.

Seçimde Bülent D. oy çokluğuyla muhtar seçilirken, diğer aday ise kaybetti.

MUHTARLIK SEÇİMİ HUSUMETE NEDEN OLDU

İddiaya göre seçimden sonra adayların aileleri arasında husumet başladı.

Daha sonra seçimi kazanan Bülent D.'nin yakını olan Mevlana D. isimli şahıs, Kağıthane'de yürüdüğü sırada muhtarlık seçimini kaybeden husumetli olduğu aile üyeleri ile karşılaştı.

SEÇİMİ KAYBEDEN TARAFA ATEŞ AÇTI

Taraflar arasında seçim yüzünden çıkan laf atma tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada silahını çeken Mevlana D. (36), karşı taraftaki Jiyat E. (23), Sedat D. (30) ve Jivar E.’ye (25) ateş açtı.

KARŞI TARAFI SİLAHLA KOVALADI

Ortalığın bir anda karıştığı olayda silahtan çıkan kurşunlar, Sedat A.’nın (32) o sırada içeride olduğu kuyumcuya isabet etti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırgan Mevlana D., karşı tarafı bir süre silahla kovaladı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Çalışmalar sonucunda tespit edilen saldırgan Mevlana D., polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan saldırganın poliste çeşitli suçlardan 20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Mevlana D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi