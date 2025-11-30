İstanbul'da nöbet geçirip yere yığılan adamın telefonunu çaldılar

- İstanbul Beyoğlu'nda sara nöbeti geçirip bayılan Erhan Yavuz'un telefonunu ve eşyalarını çalan iki kişi, güvenlik kamerasına yakalandı.
- Polis, faillerin peşine düşerek 2 ay sonra aynı mahallede B.T. ve C.C.D. isimli şüphelileri yakaladı.
- Zanlılar, "açıktan hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 'akıllara durgunluk veren' olay...
Erhan Yavuz isimli vatandaş sokak ortasında yürüdüğü sırada sara nöbeti geçirerek bayıldı.
YARDIM ETMEK YERİNE TELEFONUNU ÇALDILAR
Yavuz'u o halde gören B.T. ve C.C.D. isimli şahıslar ise, yere yığılan adama yardım etmek yerine üzerinde bulunan eşyalarını ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.
Dakikalar sonra kendine gelen Yavuz, eşyasının çalındığını fark edince durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.
O ANLAR KAMERADA
Vicdanları yaralayan hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde Yavuz'un nöbet geçirdiği, nöbet sırasında bayılmasının ardından gelen 2 kişinin eşyalarını çalarak sokaktan uzaklaştıkları anlar yer aldı.
2 AYLIK TAKİP SONUCU YAKALANDILAR
Yapılan şikayet üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Erhan Yavuz'un kıyafetlerini çalan hırsızların peşine düştü.
Çevredeki bütün güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyen emniyet ekipleri, 2 ay boyunca faillerin izini sürdü.
2 şüpheli, 2 ayın sonunda yine aynı mahallede yakalandı.
TUTUKLANDILAR
Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de "açıktan hırsızlık" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.