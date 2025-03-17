İstanbul'da odasına dinleme cihazı yerleştirdiği patronuna ateş açtı

İHA

İstanbul'da film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı.

Maltepe'de Esenkent Mahallesi'nde bulunan bir lojistik firmasında özel güvenlik olarak çalışan İlker Karataş, patronu Fehmi Karcı'nın odasına gizlice dinleme ve görüntü alma cihazı yerleştirdi.

Karcı, günler sonra odasına yerleştirilen dinleme cihazını fark etti.

Karcı yaptığı araştırmada, bu cihazı Karataş'ın yerleştirdiğini tespit etti.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ KOVDU

Karataş'ı odasına çağıran Karcı, yaptığının yanlış olduğunu ve kendisini işten çıkaracağını söyledi.

Bunun üzerine öfkelenen İlker Karataş, Karcı'yı silahla öldüreceğini söyleyerek hakaretlerde bulundu ve iş yerinden ayrıldı.

SİLAHLA İŞ YERİNİ BASTI

Yaşananlar üzerine Fehmi Karcı, polisi arayarak durumu anlattı.

‘Silahlı tehdit' ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Karcı'nın odasına geçerek olay ile ilgili bilgi almaya başladı.

Polislerden kısa süre sonra silahıyla iş yerine gelen İlker Karataş, Karcı'nın odasına doğru yöneldi.

POLİS MÜDAHALESİNE RAĞMEN ATEŞ AÇTI

Silahlı şahsın odadan içeri girmemesi için kapı, polisler ve Karcı tarafından kapatıldı.

Bunun üzerine Karataş, kapıya doğru yaklaşık 10 el ateş açtı.

Olay yerine takviye polis ekipleri, özel harekat polisleri ve itfaiye ekibi sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından şahıs, polisler tarafından gözaltına alındı.

Şahsın ateşlediği kurşunlar iş yerinin camına isabet ederken, olayda yaralanan ya da ölen olmadı.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.