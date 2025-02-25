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İstanbul'da okul bahçesinde köpek paniği: 5 öğrenci ve 1 öğretmeni ısırdı

İstanbul'da okul bahçesinde köpek paniği: 5 öğrenci ve 1 öğretmeni ısırdı Sahipli köpeğin, okul bahçesine girerek öğrencilere saldırdığı ve 5 öğrenci ile 1 öğretmeni yaraladığı olayda, köpeğin sahibi gözaltına alındı.