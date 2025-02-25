İstanbul Ümraniye'de köpek vahşeti yaşandı...
Ihlamurkuyu Mahallesi'ndeki bir ortaokulda 24 Şubat saat 13.40 sıralarında meydana gelen olayda, sahipli köpek, okul bahçesine girdi.
Sahipli köpek, o sırada bahçede olan öğrencilere saldırdı.
5 ÖĞRENCİ VE 1 ÖĞRETMENİ ISIRDI
Kaçan öğrencilerden 5'ini ısıran köpek, kendisin yakalamaya çalışan bir öğretmeni de yaraladı.
İhbar üzerine okula sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Okula gelen sağlık ekipleri yaralı öğrenciler ve öğretmene ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.
POLİSTEN TASMALI KÖPEĞİN SAHİBİNİN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA
Belediye ekipleri köpeği yakalarken polis ekipleri ise tasmalı köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda, köpeğin sahibinin A.K. olduğu belirlendi.
KÖPEĞİN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekiplerince gözaltına alınan A.K., 'Hayvanı Tehlikeye Sokacak Şekilde Serbest Bırakılması' suçundan adliyeye sevk edildi.
Köpeğin okul bahçesindeki öğrencilere saldırdığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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