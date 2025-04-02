DHA
İstanbul Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, motosikletli kuryeye çarptı.
Kazada, kurye savrularak yere düştü.
YARALI HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Motosiklet sürücüsü bacaklarından yaralanırken, otomobil sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı.
Yaralı kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
MOTOSİKLET ÇEKİCİ İLE KALDIRILDI
Kaza yerindeki motosiklet, çekici yardımı ile kaldırıldı.
Polis, kaçan otomobili ve sürücüsünü bulabilmek için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış