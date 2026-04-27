İstanbul'da otomobilden çıkan ses korkuya neden oldu

İstanbul'da ilginç bir olay yaşandı.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede seyir halinde olan bir otomobilin ses sisteminden çıkan yüksek ses, kahvehanenin camlarında titremeye neden oldu.

BÜYÜK KORKU YAŞANDI

İçeride oturan müşteriler, deprem olduğunu düşünerek korku içinde kendilerini dışarı attı.

PANİKLE KAÇTILAR

Yaşanan panik anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, müşterilerin masa ve sandalyeleri devirip panikle dışarı kaçtıkları anlar yer alıyor.