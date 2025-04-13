DHA
İstanbul Fatih'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara çarptı.
Bu sırada kaldırımda yürüyen 1 kişi ise kazada yaralanmaktan son anda kurtuldu.
KAZADA 5 ARAÇTA HASAR OLUŞTU
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, diğer araçların da birbirine vurmasına neden oldu.
Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, 5 araçta maddi hasar oluştu.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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