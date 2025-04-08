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DHA

İstanbul Kasımpaşa'da İlksun K., sosyal medya üzerinden tanıştığı Mert D.’nin daveti üzerine evine gitti.

İkili burada bir süre vakit geçirdi. Mert D., belinden silahını çıkararak doldur boşalt yaptığı sırada İlksun K. neden silah taşıdığını sordu.

Mert D. ise, "Benim düşmanım çok bu yüzden silah taşıyorum." cevabını verdi.

EVDEN GİTMEK İSTEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

Bunun üzerine korkan İlksun K. evden çıkmak istedi.

Mert D.’nin kapıyı tutması üzerine aralarında tartışma çıktı.

"BİN LİRAMI GERİ VER"

Mert D.’yi iten İlksun K., evden çıkarak dışarıda kendisini bekleyen taksici Onur B.’nin aracına bindi.

Kadının arkasından gelen Mert D. ise, taksideki kadına "Bin liramı geri ver" diye bağırdı.

PARASINI GERİ VERMEYİNCE KURŞUN YAĞDIRDI

Kadının "Vermeyeceğim para benim" cevabı üzerine Mert D., uzaklaşan taksiye yanındaki silahla kurşun yağdırdı.

Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KURŞUNLAR, TAKSİNİN LASTİKLERİNE İSABET ETTİ

Olayda taksinin lastikleri patlarken, bagajına da kurşun isabet etti.

Olayın ardından araçtan inen İlksun K., yoldan başka bir taksi çevirerek evine gitti.

Taksici Onur B.’nin şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

İNTERNET KAFEDE OYUN OYNARKEN YAKALANDI

Görüntülerden yola çıkan ve poliste 11 suç kaydı olduğu öğrenilen taksici Onur B. ile İlksun K.’nin ifadesine başvuran polis, saldırganın Mert D. olduğunu tespit etti.

Devam eden çalışmalarda Mert D., internet kafede oyun oynarken yakalandı.

SALDIRGAN, TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Poliste daha önceden 5 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Mert D., ifadesinin alınması ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Mert D., 'kasten yaralamaya teşebbüs', 'mala zarar verme' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.