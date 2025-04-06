DHA
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Saadetdere Mahallesi üzerinde seyreden bir sürücü, ani hız yaparak 1'inci Sokak'a girdi.
Hızla seyreden sürücü, yolun solunda park halindeki iki otomobile çarptı.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Kazanın ardından otomobil sürücüsü, hızla olay yerinden uzaklaştı.
Olayın ardından hasar gören araç sahipleri polise başvurarak sürücüden şikayetçi oldu.
OLAY ANI KAMERADA
Otomobilin park halindeki araçlara çarpıp kaçtığı anlar ise, güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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