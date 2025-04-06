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İstanbul'da parj halindeki otomobillere çarpıp kaçtı

İstanbul'da parj halindeki otomobillere çarpıp kaçtı Esenyurt'ta bir sürücünün park halindeki iki otomobile çarpıp kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Mağdur olan araç sahipleri, şüpheliden şikayetçi oldu.