İstanbul'da park yeri kavgasında bıçaklar konuştu Esenyurt'ta bir binanın sakinleri ile esnaf arasında yaşanan park yer kavgasında bıçaklar konuştu. Taraflar birbirine tekme tokat saldırırken, bir şahıs ise bıçak çekti. Yaşanan kavga polisin gelmesiyle son bulurken, o anlar kameraya yansıdı.