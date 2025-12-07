İstanbul'da park yeri kavgasında bıçaklar konuştu

- İstanbul Esenyurt'ta park yeri nedeniyle çıkan kavga, bir kişinin bıçak çekmesiyle büyüdü.
- Taraflar tekme tokat birbirine saldırırken, çevredeki vatandaşlar araya girdi.
- Olay, polisin gelmesiyle son buldu ve kavga anları kameraya yansıdı.
İstanbul Esenyurt'ta bir binanın sakinleri ile binanın altında bulunan iş yeri sahibi arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede sinirler gerilirken, taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı.
SALDIRGAN GÜÇLÜKLE DURDURULDU
İçlerinden biri bıçak çekerek karşı tarafa saldırmak isterken, şahıs çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle durduruldu.
KAVGA ANLARI KAMERADA
İhbar üzerine çok sayıda polis olay yerine sevk edildi.
Polisin gelmesiyle kavga son bulurken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.