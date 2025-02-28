İstanbul'da polis memuru trafik kazasında öldü

İHA

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yaşayan yunus polisi Hüseyin Caymaz, izinli olduğu gün motorunu da alarak trafiğe çıktı.

Gece saat 02.00 sıralarında E5 Büyükçekmece kara yolu üzerinse seyreden Caymaz, S Rampa mevkiinde bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kaza haberini alan çok sayıda meslektaşı da olay yerine geldi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Caymaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Caymaz'ın cenazesi morga kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.