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İstanbul'da polis uygulamasından kaçan araç, pastaneye girdi

İstanbul'da polis uygulamasından kaçan araç, pastaneye girdi "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve bu sırada araçla pastaneye giren 2 şüphelinin aracında yapılan incelemde 1 milyon 900 bin lira değerindeki 50 bin dolar para çıktı.