İstanbul'da polis uygulamasından kaçan araç, pastaneye girdi

İHA
İstanbul Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde 14.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre, iki şüpheli polis uygulamasında "Dur" ihtarına uymadı.
Daha sonrasında iki şüpheli, araçla kaçmaya başladı.
1 MİLYON 900 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ 50 BİN DOLAR PARA ELE GEÇİRİLDİ
Kısa süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, araçla pastaneye girdi.
Kazanın ardından 2 şüpheli koşarak olay yerinden kaçarken, araçta iki adet ruhsatsız silah ve 1 milyon 900 bin lira değerindeki 50 bin dolar para çıktı.
KOŞARAK KAÇTI
İşyerinde maddi zarar oluşurken, araç kullanılamaz hale geldi.
Polis şahısları yakalamak için çalışma başlatırken, koşarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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