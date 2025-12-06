İstanbul'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan ve mukavemet eden kişi gözaltına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi Yolu Sokak'ta, genel asayiş ve huzur denetimi sırasında polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü Yasin K.(28), ters yöne girerek kaçmaya başladı.

Kısa bir takibin ardından polis ekipleri tarafından yakalanan Yasin K., 3 arkadaşını daha telefonla arayarak yardıma çağırdı.

YASAL SINIRIN 5 KATI ALKOLLÜ ÇIKTI

Sürücü Yasin K., alkol testi ve evrak kontrolü yapmak isteyen polis ekiplerine mukavemet gösterince arbede çıktı. Yapılan alkol testinde 2.63 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü ve 3 arkadaşı polis ekiplerine mukavemet göstermekten gözaltına alındı.

Yasin K.'nın emniyetteki sorgusunda 5 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin K. ve 3 arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri ile sürücü arasında yaşanan arbede ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.