İstanbul'da pompalı tüfekle çevreye ateş etti

- İstanbul Bayrampaşa'da zanlı, pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş ederek 4 kişiyi yaraladı.
- Olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı silahı ile birlikte gözaltına aldı.
- Yaralıların hayati tehlikesi yok ve zanlının 5 suç kaydı olduğu belirlendi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde çevreye pompalı tüfekle rastgele ateş eden bir şahıs, 3 kişiyi yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Bu sırada zanlının silahından çıkan saçmalar, resmi ekip arabasına ve polis memuruna isabet etti.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Zanlı, polis ekiplerince silahı ile birlikte gözaltına alındı.
Polis memurunun da aralarında bulunduğu 4 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
SUÇ KAYDI ÇIKTI
Karakolda ifadesi alınan S.A., isimli şüphelinin 5 adet suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.