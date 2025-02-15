Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir markette geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre, yabancı uyruklu şahıs markete gelerek alışveriş yapmak istedi.

Şahıs yaklaşık 800 TL'lik alışveriş karşılığında Türk Lirası olmadığını belirterek dolarla ödeme yapmak istedi.

SAHTE DOLAR VERİP PARA ÜSTÜ ALDI

İşletmeci kabul ederek 100 doları aldı ve üzerine TL karşılığında para üstü verdi.

Ürünlerini ve para üstünü alan yabancı uyruklu şahıs hızla marketten çıkarak uzaklaştı.

Alınan doları bir gün sonra bozdurmak için döviz bürosuna götüren işletmeci, paranın sahte olduğunu anladı. İşletmeciler polise giderek şahıstan şikayetçi oldu.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Şahsın markete girerek alışveriş yaptığı, aldığı ürünlerin poşetlenerek hazırlandığı ve daha sonrasında dolarla yapılan ödeme anları işletme içerisindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, şahsın cüzdanını açarak doları çıkarttığı ve cüzdanın içerisinde daha fazla dolar olduğu da görülüyor.

"CÜZDANINDA BAYAĞI BİR DOLAR VARMIŞ"

Yaşadığı durumla alakalı konuşan market işletmecisi Fahrettin Kızıl, şöyle konuştu: