İstanbul'da silahlı maganda rastgele havaya ateş etti: Tutuklandı

- Beyoğlu'nda motosikletli iki kişiyle tartışan şahıs, rastgele havaya ateş etti.
- Şüpheli M.A.G., polis tarafından kısa sürede yakalandı ve suç silahı bulundu.
- 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi' suçundan tutuklandı.
İstanbul'un Beyoğlu motosikletli iki şahısla tartışan bir şahıs, silah ile havaya rastgele ateş açmaya başladı.
Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
ŞÜPHELİ VE SİLAHI YAKALANDI
Eşkalinden kimlik bilgileri belirlenen 25 yaşındaki M.A.G. isimli şahıs kısa süre içerisinde yakalandı.
Suç unsuru silahı olaydan hemen sonra çalılık bir alana attığı öğrenildi.
Çalılık alanda yapılan kontrollerde suç unsuru silah ele geçirildi.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI
Şüpheli şahıs, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi' suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tartışma anı ve şahsın olay yerinden uzaklaşma anı kameraya yansıdı.