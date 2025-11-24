İstanbul'da silahlı maganda rastgele havaya ateş etti: Tutuklandı Beyoğlu'da motosikletli iki şahısla tartışan bir kişi, silahla havaya rastgele ateş etti. Havaya ateş eden şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Tartışma anı ve şahsın olay yerinden uzaklaşma anı kameraya yansıdı.

Şüpheli M.A.G., polis tarafından kısa sürede yakalandı ve suç silahı bulundu.

'Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi' suçundan tutuklandı. İstanbul'un Beyoğlu motosikletli iki şahısla tartışan bir şahıs, silah ile havaya rastgele ateş açmaya başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şahısları yakalamak için çalışma başlattı. ŞÜPHELİ VE SİLAHI YAKALANDI Eşkalinden kimlik bilgileri belirlenen 25 yaşındaki M.A.G. isimli şahıs kısa süre içerisinde yakalandı. Suç unsuru silahı olaydan hemen sonra çalılık bir alana attığı öğrenildi. Çalılık alanda yapılan kontrollerde suç unsuru silah ele geçirildi. ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI Şüpheli şahıs, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi' suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tartışma anı ve şahsın olay yerinden uzaklaşma anı kameraya yansıdı. 3. Sayfa Haberleri

