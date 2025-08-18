Abone ol: Google News

İstanbul'da sokak ortasında çıkan tartışma ambulansın geçişine engel oldu

Kağıthane'de sokak ortasında kavgaya tutuşan sürücüler, dakikalarca ambulansa yol vermezken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 18.08.2025 18:46

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde tepki çeken görüntü...

Bir kargo kamyonu sürücüsü ile otomobil sürücüsü, yol verme nedeniyle sokak içerisinde tartışmaya başladı.

AMBULANSIN YOLUNU KAPATTILAR

İki sürücü de birbirine yol vermemek için direnirken bu sırada arkada ise bir ambulansın beklediği görüldü.

Ambulans sürücüsü defalarca siren çalarak yol istedi ancak sürücülerin tartışması bir türlü sonlanmadı.

O ANLAR KAMERADA

Dakikalar sonra araçlarına binen sürücüler sokaktan ayrıldı.

O anlar kameraya yansıdı.

