İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga kamerada

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Avcılar'da, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kadınların da karıştığı kavgada, tekme ve yumruklarla taraflar birbirine saldırdı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntülerde, birbirlerine saldıran öfkeli gruptaki bazı kişilerin diğer grubun araca binip ayrılmasını istediği, başkalarının ise araca vurduğu görülüyor.

Gerginlik, hafif ticari araçtakilerin uzaklaşması ile sona eriyor.