İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga kamerada

Avcılar'da 2 grup arasında sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga çıktı. Kavga bir tarafın araca binip gitmesiyle son bulurken o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 16:39
  • Avcılar'da iki grup arasında sokakta kavga çıktı.
  • Kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
  • Olay, bir grubun araca binip uzaklaşmasıyla sona erdi.

İstanbul Avcılar'da, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kadınların da karıştığı kavgada, tekme ve yumruklarla taraflar birbirine saldırdı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntülerde, birbirlerine saldıran öfkeli gruptaki bazı kişilerin diğer grubun araca binip ayrılmasını istediği, başkalarının ise araca vurduğu görülüyor.

Gerginlik, hafif ticari araçtakilerin uzaklaşması ile sona eriyor.

