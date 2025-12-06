Hatay'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

- Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu ve zor anlar yaşandı.
- Arpaderesi Mahallesi'nde bir çatı komşu evin üzerine düştü ve mahsur kalan aile kurtarıldı.
- Bölgede hasar gören otomobiller ve devrilen ağaçlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Hayat'ın Arsuz ve İskenderun ilçelerinde kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Arsuz ilçesinde, ahşap levhanın üzerine devrildiği park halindeki otomobilde zarar meydana geldi.
Bölgeden geçen 1 tırın dorsesindeki konteyner ise fırtınanın etkisiyle yola devrildi.
3 AİLE MAHSUR KALDI
Ayrıca Arpaderesi Mahallesi'nde, bir binanın çatısı uçarak komşu evin üzerine düştü.
Çatının düştüğü evde mahsur kalan 3 kişilik aile, ekipler tarafından kurtarıldı.
BİR AĞAÇ DEVRİLDİ
İskenderun ilçesinde ise rüzgar nedeniyle devrilen 1 ağacın düşme anı, çevredeki evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bazı evlerin de çatıları uçtu.