Hatay'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Hayat'ın Arsuz ve İskenderun ilçelerinde kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Arsuz ilçesinde, ahşap levhanın üzerine devrildiği park halindeki otomobilde zarar meydana geldi.

Bölgeden geçen 1 tırın dorsesindeki konteyner ise fırtınanın etkisiyle yola devrildi.

3 AİLE MAHSUR KALDI

Ayrıca Arpaderesi Mahallesi'nde, bir binanın çatısı uçarak komşu evin üzerine düştü.

Çatının düştüğü evde mahsur kalan 3 kişilik aile, ekipler tarafından kurtarıldı.

BİR AĞAÇ DEVRİLDİ

İskenderun ilçesinde ise rüzgar nedeniyle devrilen 1 ağacın düşme anı, çevredeki evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bazı evlerin de çatıları uçtu.