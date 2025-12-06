Abone ol: Google News

Cezaevi nakil aracı devrildi: 5 yaralı

İmranlı ilçesinde cezaevi nakil aracının devrildiği kazada, aralarında mahkumların da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 17:36
  • Sivas-Erzincan karayolunda, İmranlı ilçesi yakınlarında bir cezaevi nakil aracı devrildi.
  • Kazada mahkumların da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Yaralıların durumu iyi, kaza nedeni araştırılıyor.

Sivas-Erzincan karayolunda meydana gelen kazada, bir cezaevi nakil aracı yoldan çıkarak devrildi. İlk belirlemelere göre aralarında mahkumların da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Sivas’ın İmranlı ilçesi Yerköy yakınlarında, Erzurum’dan Antalya’ya mahkûm taşıyan 50 AK 920 plakalı cezaevi nakil aracı, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

MAHKUMLAR DAHİL 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Kazanın ardından bölgede inceleme başlatılırken, olayın meydana geliş nedeni araştırılıyor.

