İstanbul'da sürücülerin tartışması sopalı kavgaya dönüştü

Maltepe’de trafikte tartışan iki sürücü arasında kavga çıktı. Sürücülerden biri eline aldığı sopayla diğer sürücüye saldırırken o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 25.10.2025 10:51 Güncelleme:
  • Maltepe'de trafikte tartışan iki sürücü arasında kavga çıktı.
  • Sürücülerden biri eline sopa alarak diğerine saldırdı.
  • Olay çevredekilerce zorla ayrıldı ve cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde trafik karıştı. 

Olay, seyir halindeki iki sürücünün trafikte tartışmasıyla başladı.

SOPAYLA SALDIRDI

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine sürücülerden biri, aracından inerek eline sopa aldı ve diğer sürücüye saldırdı.

Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmak için araya girdi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde; sürücülerin tartıştığı, bir kişinin sopayla saldırdığı ve tarafların çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldığı anlar yer aldı.

