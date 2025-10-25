İstanbul'da sürücülerin tartışması sopalı kavgaya dönüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde trafik karıştı.

Olay, seyir halindeki iki sürücünün trafikte tartışmasıyla başladı.

SOPAYLA SALDIRDI

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine sürücülerden biri, aracından inerek eline sopa aldı ve diğer sürücüye saldırdı.

Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmak için araya girdi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde; sürücülerin tartıştığı, bir kişinin sopayla saldırdığı ve tarafların çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldığı anlar yer aldı.