DHA
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde seyreden iki araç sürücüsü, Sultançiftliği Mahallesi mevkiinde yol verme konusunda anlaşmazlığa düştü.
İki sürücünün de birbirine yol vermemek istememesi üzerine tartışma çıktı.
ZİNCİR VE KEMERLE SALDIRDI
Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen kişiler, kamyonetteki kişilere sopa, zincir ve kemerle saldırdı.
Şüpheliler, uzun süre araca ve karşı tarafa saldırdı.
O ANLAR KAMERADA
Olayda, saldırganların sopa ve zincirleri kullanması sonucu kamyonetin camları kırıldı.
Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış