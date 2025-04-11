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İstanbul'da sürücülerin yol verme kavgası kamerada

İstanbul'da sürücülerin yol verme kavgası kamerada Sultangazi ilçesinde iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan sopa, zincir ve kemerlerin kullanıldığı kavga cep telefonu ile görüntülendi.