Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da takip ettiği kadına yumruk atıp taciz etti

İstanbul'da takip ettiği kadına yumruk atıp taciz etti Esenyurt'ta bir şüpheli markette tartışıp takip ettiği gence önce yumruk attı ardından da kadını taciz etti. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.