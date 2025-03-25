DHA
İstanbul Esenyurt'ta B.T. isimli şüpheli, markette tartıştığı E.K.'yi bir süre takip etti.
E.T. takip edildiğini fark ederek binaya girerek bir süre saklandı.
ÖNCE YUMRUK ATTI, ARDINDAN TACİZ ETTİ
Şüpheli ise, kadının binadan çıkmasını bekledi.
Şüphelinin gittiğini düşünen kadın binadan çıktı.
Bu sırada saldırganın kadına önce yumruk attığı, ardından da E.T.'yi taciz ettiği öne sürüldü.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
B.T.'nin binadan çıkan E.K.'yi takip ettiği anlar,güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, kadının kamera açısından çıktıktan sonra bağırdığı anlar duyuluyor.
Diğer yandan ihbar üzerine polis ekiplerinin gözaltına aldığı B.T., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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