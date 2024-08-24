İstanbul'da bir taksi durağına düzenlenen saldırının nedeni pes dedirtti.
Küçükçekmece Fatih Mahallesi'nde, ismi öğrenilemeyen bir kişi taksi durağına gelip araç olup olmadığını sordu.
'TAKSİ YOK' CEVABINI ALINCA SİLAHLA SALDIRDI
Taksi durağı çalışan ise, taksinin olmadığını söylemesi üzerine şahıs oradan uzaklaştı.
Bir saat sonra silahla gelen aynı şahıs, durağa karşı silahla ateş açmaya başladı.
TAKSİCİLER YAKALADI
Bu sırada taksi durağı çalışan ise adamın üzerine atlayarak içeriye doğru ateş etmesini engelledi.
Olayda kimse yaralanmazken saldırgan durak çalışanları tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü.
Daha sonra polis olay yerinde inceleme yaptı.
SORUŞTURMA AÇILDI
Saldırıyı taksi durağı çalışanın engellediğini söyleyen durak başkanı Aydın Kılınç, “Birisi geliyor, taksi soruyor o an da aracımız yok. ‘Durakta araç yok, beklersen yardımcı oluruz' diyoruz. Çekiyor gidiyor. Sonra geliyor, burada görevli arkadaşa silahla ateş ediyor.
Üç silah sesi duyduk ama polis 2 tane boş kovan buldu. Üzerine sıkıyor ama Allah'a şükürler olsun ki yaralı yok. Ama arkadaşımıza öldürmeye ateş ediyor” diye konuştu.
Saldırıyla ilgili soruşturma açıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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