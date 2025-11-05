İstanbul'da taksicinin parasını ödemeyen yolcu: 'Bana ne' deyip kaçtı

- Şişli'de bir gece kulübü önünden taksiye binen iki kadından biri tartışma sonrası taksiden indi.
- Diğer kadın ise Gayrettepe'den Maslak'a gitmek istediğini söyledi, varış noktasına geldiğinde ücret ödemeden "Bana ne" diyerek kaçtı.
- Ücretini alamayan taksici olaya isyan etti ve kadının kaçış anı kayda alındı.
İstanbul Şişli Harbiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir gece kulübünün önünden iki kadın taksiye bindi
Kadınlar, Gayrettepe'de bir başka gece kulübüne gitmek istediklerini söyledi.
KADINLAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Yolda aralarında çıkan tartışmanın ardından bir kadın taksiden indi.
Diğer kadın ise, taksiciye Maslak'a gitmek istediğini belirtti.
ÜCRET ÖDEMEDEN KAÇTI
Varış noktasına gelindiğinde kadın, "Bu ücreti ben ödemem, o ödesin." diyerek karşı çıktı.
Taksici "Nereden bulacağım ben onu?" diye sorduğunda, "Bana ne" diyerek araçtan inip ücret ödemeden kaçtı.
TAKSİCİNİN İSYAN ETTİĞİ ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
İki kadının da ücretini ödemediği taksici isyan etti.
Kadının taksiciye ücret ödemeden uzaklaştığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.