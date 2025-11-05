İstanbul'da taksicinin parasını ödemeyen yolcu: 'Bana ne' deyip kaçtı Şişli'de bir kulüp önünden taksiye binen ve yol üzerinde tartışmaya başlayarak kavga eden iki kadından biri ardından taksiden indi. Diğer yolcunun ise varış noktasına gelince "Bu ücreti ben ödemem, o ödesin. Bana ne" diyerek kaçtığı anlar anbean kayda alındı.

Göster Hızlı Özet Şişli'de bir gece kulübü önünden taksiye binen iki kadından biri tartışma sonrası taksiden indi.

Diğer kadın ise Gayrettepe'den Maslak'a gitmek istediğini söyledi, varış noktasına geldiğinde ücret ödemeden "Bana ne" diyerek kaçtı.

Ücretini alamayan taksici olaya isyan etti ve kadının kaçış anı kayda alındı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İstanbul Şişli Harbiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir gece kulübünün önünden iki kadın taksiye bindi Kadınlar, Gayrettepe'de bir başka gece kulübüne gitmek istediklerini söyledi. KADINLAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI Yolda aralarında çıkan tartışmanın ardından bir kadın taksiden indi. Diğer kadın ise, taksiciye Maslak'a gitmek istediğini belirtti. ÜCRET ÖDEMEDEN KAÇTI Varış noktasına gelindiğinde kadın, "Bu ücreti ben ödemem, o ödesin." diyerek karşı çıktı. Taksici "Nereden bulacağım ben onu?" diye sorduğunda, "Bana ne" diyerek araçtan inip ücret ödemeden kaçtı. TAKSİCİNİN İSYAN ETTİĞİ ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA İki kadının da ücretini ödemediği taksici isyan etti. Kadının taksiciye ücret ödemeden uzaklaştığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. 3. Sayfa Haberleri Diyarbakır'da babasını öldüren sanığa 15 yıl verildi

