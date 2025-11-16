İstanbul'da taksiciyle motosikletli arasında şerit tartışması: Üstüme yürüdü

İstanbul Kağıthane istikametinde duran çöp kamyonu nedeniyle trafik yavaşladı.

Bu sırada Levent yönüne ilerleyen taksinin karşısına bir motosikletli çıktı.

SÖZLÜ TARTIŞMA KISA SÜREDE ALEVLENDİ

Bariyer olmasına rağmen motosikletlinin taksinin bulunduğu şeride girmeye çalışması ve hatalı sollama yapması üzerine sürücüler arasında tartışma çıktı.

Olayda taksici Erkan Karadoğan, motosikletliye "Hem benim şeridime giriyorsun hem de artistlik mi yapıyorsun?" dedi.

Motosikletli ise, "Üstüme üstüme geliyorsun." diyerek taksi şoförüne karşılık verince tartışma büyüdü.

KÜFÜR VE HAKARETLER HAVADA UÇUŞTU

Motosikletli üstüne yürüdüğü taksiciye küfür ve hakaret etti.

Taksici yaşananları cep telefonuyla kayıt altına alınca daha da sinirlenen motosikletli, vatandaşların araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştı.

Yaşananlar araç kamerasına yansıdı.

"ORTA PARMAK ÇEKTİ"

Olayla ilgili konuşan taksici Erkan Karadoğan, şunları söyledi:

Geçen gün Kağıthane'de seyir halindeydim. Zaten gidişli gelişli bir yol. Arada da bariyer var. Sollama yasağı da var. Benim yönüm Levent tarafınaydı; onun yönü ise aşağı Kağıthane’ye doğru iniyordu.



Onun şeridinde çöp kamyonu durmuş, çöpleri topluyordu. Motorcu şeridime girmeye çalıştı. Yani zaten bariyer var, yol yok. Ekstra bir araç daha giremez oraya. Artı sollama yasağı var. Sen böyle bir şey yapamazsın. Kural var, nizam var.



Arkadaş üzerime üzerime sürdü. Ben kornaya basınca da direkt bana hakaret etmeye başladı. Orta parmak çekti.

"BEN ARACIMDAN İNMEDİM, SAYGIMI KORUDUM"

Ben de kendisine söyledim. 'Madem ben yanlışım gel, şurada ileride karakol var. Gel karakola gidelim, kendimizi ifade edelim. Kim yanlış kim doğru onlar karar versin o zaman' dedim. Buna rağmen arkadaş benim üzerime yürüdü.



Tabii ben aracımdan inmedim. Saygısızlık yapmadım. Saygımı korudum. Aynı şekilde ben konuşmaya çalıştım. İnsanlar konuşarak bir yere varabilir. Sürekli kavga etmemizin bir anlamı yok gerçekten.

"BANA AĞZA ALINMAYACAK KELİMELER SÖYLEDİ KÜFÜRLER ETTİ"

İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa. Biraz medeni olabiliriz. Arkadaş bana ağza alınmayacak kelimeler söyledi. Küfürler etti.



Ben hepsini kaydettim zaten. Şu an gergin anlar var. Yine devam ediyor. Arkadaş bayağı ısrarcı. Ben haklıyım burada.

