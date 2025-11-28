İstanbul'da tartıştığı husumetlisini bıçaklayarak öldürdü: Tutuklandı Kağıthane'de Rauf D., tartıştığı husumetlisi Haluk Akgül'ü sırtından bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Akgül, tüm çabalara rağmen kurtarılamazken, Rauf D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane'de Rauf D., tartıştığı husumetlisi Haluk Akgül'ü bıçakladı ve kaçtı.

Akgül hastanede hayatını kaybederken, Rauf D. gözaltına alınıp tutuklandı.

Olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi. İstanbul Kağıthane'de 26 Kasım'da Çeliktepe Mahallesi Dutluk Caddesi'nde, 45 yaşındaki Haluk Akgül ile 27 yaşındaki Rauf D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Rauf D., husumetlisi olduğu belirtilen Akgül'ü sırtından bıçaklayıp kaçtı. TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Akgül, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI Polis ekiplerince yapılan çalışmayla kaçan şüpheli Rauf D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. OLAY ANI KAMERADA Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tarafların kavga ettiği anlar yer alıyor.

